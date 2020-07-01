Не хватает времени для уборки квартиры? Необходима профессиональная уборка после ремонта? Хотите придать блеск коттеджу? Нужно помыть окна? Необходима химчистка мягкой мебели? Доверяете только профессионалам?

Один правильный ответ во всех случаях – это профессиональная уборка от клининговой компании «Остров Чистоты».

Профессиональный клининг – новый взгляд на поддержание чистоты в доме, квартире или офисе, а также залог чистоты и комфорта!

Клининговая компания «Остров Чистоты», на протяжении 12 лет успешно оказывает услуги профессиональной уборки помещений, а также клининг квартир, коттеджей. Наша клининговая компания является надежным исполнителем, обеспечивает сохранность имущества и высокое качество работ по доступной цене в Москве и Московской области. Клиентами профессиональной уборки от "Острова Чистоты" являются известные люди, медийные личности, деятели науки и искусства. Клининговые услуги с каждым годом приобретают все большую популярность среди физических и юридических лиц. Немаловажное значение имеет разнообразие клинингового сервиса, профессионального подхода в решении очистки поверхности или объекта в целом, снижение рисков при тяжелых видах уборок, а также отсутствие необходимости содержать свой штат сотрудников. Мы готовы предоставить вам клининговые услуги европейского качества. Наше конкурентное отличие, это высокопрофессиональный подход к решению по очистке всех типов помещений, высокие требования к сотрудникам и использование лишь специализированных клининговых средств. В отличии от конкурентов мы контролируем качество уборок на объектах, уборку после ремонта осуществляем обязательно с доставкой оборудования, а не просто тряпками. На нашем сайте предоставлены наши работы и это самая большая фотогалерея клининговых работ, размещены исключительно наши объекты по предоставлению профессиональной уборки. Доверяя нам уборку помещения, вы делаете правильный выбор, можете спокойно заниматься своими делами.

Более 150 000 объектов воспользовались профессиональной уборкой от клининговой компании "Остров Чистоты". Мы принимаем только то количество заказов, которое сможем выполнить качественно, мы не перекладываем на подрядчиков и не ищем сторонних исполнителей, т.к. профессионалов в уборке единицы, а мы дорожим своим именем в сфере профессиональных уборок. Несем высокую ответственность за оказанные клининговые услуги. Оборудование и персонал расписывается под определенные объекты, поэтому сообщайте об уборке заранее.

Клининг – профессиональная уборка жилых и промышленных площадей, при помощи высоко обученного персонала, знания технологии уборки, применения профессиональных средств и оборудования. Казалось бы, ничего сложного в уборке нет, можно выполнить самостоятельно или привлечь женщину с объявления, но все не так просто как нам кажется. Главное, какой результат мы преследуем, какой тип уборки нам необходим, поддерживающую уборку может выполнить любой человек, а вот генеральный вид уборки нет, для качественной уборки понадобиться оборудование и соответствующая химия, которой просто нет в магазинах. Для идеального результата по наведению чистоты, обязательно надо знать конечное воздействие химии, а также иметь навыки использования инвентаря, к примеру, при уборке нужно устранить водный налет в ванной комнате, очистить радиаторы от пыли, устранить сильные загрязнения на кухне, именно поэтому уборку нужно переложить на плечи профессионалов. Не говоря уже о более сложных видах уборки, как уборки после ремонта, вы наверняка встречали в новых помещениях загрязнения, которые не устранены, обратите внимание на следы затирки, пыльные стены, наличие краски на поверхностях, ручках, куски цемента и т.д. Без профессиональной уборки для достижения идеальной чистоты не обойтись! Доверьте уборку профессионалам "Острова Чистоты".

Заказать профессиональную уборку просто.

Делаете заказ на профессиональную уборку помещения, уточним все нюансы.

Операторы готовы ответить на все вопросы и помочь заказчику сделать правильный выбор клининговых услуг, делается предварительный расчет стоимости. При общении с оператором необходимо максимально четко описать ситуацию по предстоящей уборке: указать квадратуру, сложность (наличие животных, загрязнений, мебели, сложных люстр, второго света, а также о натуральных элементах отделки, таких как, мрамор, гранит, инженерная доска), высоту потолков, наличие дополнительных санузлов, балконов, лоджий.

Мы предоставляем качественную уборку.

Клинеры привозят все необходимое для профессиональной уборки (специализированная химия, клининговый инвентарь, ведра, тряпки), если необходима доставка оборудования (стремянка, лестница, пароочиститель, пылесос), сообщите оператору, услуга платная. Заполняется смета окончательной стоимости клининговых услуг. Профессиональная уборка производится до получения полностью чистого помещения.

После завершения уборки оплачиваете.

Оплатить клининговые услуги можете любым удобным для вас способом.