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Профессиональные клининговые услуги
Уборка квартир
Услуги профессиональной уборки квартир от клининговой компании "Остров Чистоты" - безупречное качество по оптимальным ценам.
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Профессиональные клининговые услуги
Уборка коттеджей
Профессиональные сотрудники произведут уборку вашего коттеджа, дома. Доступные цены и безупречное качество класса "люкс".
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Профессиональные клининговые услуги
Уборка помещений
Наша компания выполняет профессиональную уборку офисов и помещений. Мы лучший партнер по поддержанию вашего имиджа.
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Профессиональные клининговые услуги
Мойка окон
Специалистами нашей компании будет выполнено мытье любого остекления в кратчайшие сроки и с высочайшим качеством.
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Режим работы:
круглосуточно
Профессиональная уборка
 
Уборка квартир
от 2800 рублей
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Уборка коттеджей
от 45 рублей/кв.м.
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Уборка помещений
от 45 руб./кв.м.
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Профессиональные клининговые услуги
 
Химчистка
от 250 руб. кв. м.
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Мойка окон
от 200 руб./створка
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Дополнительные услуги
от 550 рублей
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Выберите необходимый тип уборки или клининговой услуги.
Уборка квартир после ремонта
Специализируемся на уборках после ремонта более 12 лет. Только русский персонал, профессиональная химия и...
Уборка квартир после ремонта
Генеральная уборка квартир
Безупречная чистота вашей квартиры вам обеспечена. Грамотное использование профессиональной химии не...
Генеральная уборка квартир
Уборка коттеджей после ремонта.
Мы убрали более 5000 коттеджей после ремонта, занимаемся этим каждый день и знаем о подобном виде уборок все....
Уборка коттеджей после ремонта.
Генеральная уборка коттеджей
Производим глубокую очистку от всех возможных загрязнений оперативно и качественно. Выполним уборку с...
Генеральная уборка коттеджей
Мойка окон
Профессиональная мойка окон и устранение всех загрязнений. Ваши окна безупречны, солнце наполняет лучами...
Мойка окон
Химчистка
Химчистка мягкой мебели и ковров от клининговой компании "Остров Чистоты". Профессиональный подход в...
Химчистка
Уборка помещений после ремонта
Лучший клининг-сервис по уборке после ремонта и строительства. Более 45000 объектов после ремонта убрано...
Уборка помещений после ремонта
Поддерживающая уборка квартир
Переложите заботы по поддержанию чистоты на наши плечи.
Поддерживающая уборка квартир
Вы можете заказать уборку сейчас
и уже получить 10% скидку
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Наши преимущества
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Прозрачная ценовая политика
Цены на все указанные услуги актуальны. Вы можете самостоятельно рассчитать стоимость уборки помещения или обратиться к нашим операторам. Мы предлагаем самые низкие цены на профессиональные услуги по уборке помещений в Москве и Московской области.
Профессиональная химия и оборудование
Наши сотрудники профессионально используют специализированные моющие и чистящие средства, отобранные в результате многолетнего опыта и тестирования, используем исключительно профессиональные средства в отличии от конкурентов. Используем клининговое оборудование Керхер.
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Высокое качество уборки
Мы обеспечиваем Вас наиболее полным и качественным клининговым сервисом. Мы убираемся как для себя, уделяем внимание всем мелочам и профессионально подходим к уборке. Качество уборки на объектах контролирует менеджер.
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Профессиональный русский персонал
Все наши сотрудники проходят строгий отбор в процессе найма на работу. У нас работают только граждане РФ, трудолюбивые, обученные. Мы не устанавливаем временные рамки для уборки помещений, сотрудники убирают до достижения необходимого результата.
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Пунктуальность
Соблюдаем временные рамки, обговоренные с клиентами. Предоставляем информацию о клинерах и уборке своевременно.
Широкий спектр клининговых услуг
Все необходимое для поддержания и создания домашнего уюта и комфорта в одной компании. Профессиональная уборка, мытье окон, химчистка, дополнительные клининговые услуги.
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Отчетность
В случаях когда заказчик отсутствует на объекте, предоставляется фотоотчет проводимых работ и необходимая отчетность. Объект курирует менеджер.
КЛИНИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «ОСТРОВ ЧИСТОТЫ» - ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ УБОРКА В МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Не хватает времени для уборки квартиры? Необходима профессиональная уборка после ремонта? Хотите придать блеск коттеджу? Нужно помыть окна? Необходима химчистка мягкой мебели? Доверяете только профессионалам?

Один правильный ответ во всех случаях – это профессиональная уборка от клининговой компании «Остров Чистоты».

Профессиональный клининг – новый взгляд на поддержание чистоты в доме, квартире или офисе, а также залог чистоты и комфорта!

Клининговая компания «Остров Чистоты», на протяжении 12 лет успешно оказывает услуги профессиональной уборки помещений, а также клининг квартир, коттеджей. Наша клининговая компания является надежным исполнителем, обеспечивает сохранность имущества и высокое качество работ по доступной цене в Москве и Московской области. Клиентами профессиональной уборки от "Острова Чистоты" являются известные люди, медийные личности, деятели науки и искусства. Клининговые услуги с каждым годом приобретают все большую популярность среди физических и юридических лиц. Немаловажное значение имеет разнообразие клинингового сервиса, профессионального подхода в решении очистки поверхности или объекта в целом, снижение рисков при тяжелых видах уборок, а также отсутствие необходимости содержать свой штат сотрудников. Мы готовы предоставить вам клининговые услуги европейского качества. Наше конкурентное отличие, это высокопрофессиональный подход к решению по очистке всех типов помещений, высокие требования к сотрудникам и использование лишь специализированных клининговых средств. В отличии от конкурентов мы контролируем качество уборок на объектах, уборку после ремонта осуществляем обязательно с доставкой оборудования, а не просто тряпками. На нашем сайте предоставлены наши работы и это самая большая фотогалерея клининговых работ,  размещены исключительно наши объекты по предоставлению профессиональной уборки. Доверяя нам уборку помещения, вы делаете правильный выбор, можете спокойно заниматься своими делами. 

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Более 150 000 объектов воспользовались профессиональной уборкой от клининговой компании "Остров Чистоты". Мы принимаем только то количество заказов, которое сможем выполнить качественно, мы не перекладываем на подрядчиков и не ищем сторонних исполнителей, т.к. профессионалов в уборке единицы, а мы дорожим своим именем в сфере профессиональных уборок. Несем высокую ответственность за оказанные клининговые услуги. Оборудование и персонал расписывается под определенные объекты, поэтому сообщайте об уборке заранее.    

Клининг – профессиональная уборка жилых и промышленных площадей, при помощи высоко обученного персонала, знания технологии уборки, применения профессиональных средств и оборудования. Казалось бы, ничего сложного в уборке нет, можно выполнить самостоятельно или привлечь женщину с объявления, но все не так просто как нам кажется. Главное, какой результат мы преследуем, какой тип уборки нам необходим, поддерживающую уборку может выполнить любой человек, а вот генеральный вид уборки нет, для качественной уборки понадобиться оборудование и соответствующая химия, которой просто нет в магазинах. Для идеального результата по наведению чистоты, обязательно надо знать конечное воздействие химии, а также иметь навыки использования инвентаря, к примеру, при уборке нужно устранить водный налет в ванной комнате, очистить радиаторы от пыли, устранить сильные загрязнения на кухне, именно поэтому уборку нужно переложить на плечи профессионалов. Не говоря уже о более сложных видах уборки, как уборки после ремонта, вы наверняка встречали в новых помещениях загрязнения, которые не устранены, обратите внимание на следы затирки, пыльные стены, наличие краски на поверхностях, ручках, куски цемента и т.д. Без профессиональной уборки для достижения идеальной чистоты не обойтись! Доверьте уборку профессионалам "Острова Чистоты".       

Заказать профессиональную уборку просто.

заказ уборки "Остров Чистоты" Делаете заказ на профессиональную уборку помещения, уточним все нюансы.

Операторы готовы ответить на все вопросы и помочь заказчику сделать правильный выбор клининговых услуг, делается предварительный расчет стоимости. При общении с оператором необходимо максимально четко описать ситуацию по предстоящей уборке: указать квадратуру, сложность (наличие животных, загрязнений, мебели, сложных люстр, второго света, а также о натуральных элементах отделки, таких как, мрамор, гранит, инженерная доска), высоту потолков, наличие дополнительных санузлов, балконов, лоджий. 

уборка    Мы предоставляем качественную уборку.

Клинеры привозят все необходимое для профессиональной уборки (специализированная химия, клининговый инвентарь, ведра, тряпки), если необходима доставка оборудования (стремянка, лестница, пароочиститель, пылесос), сообщите оператору, услуга платная. Заполняется смета окончательной стоимости клининговых услуг. Профессиональная уборка производится до получения полностью чистого помещения.

оплата после уборки   После завершения уборки оплачиваете.

Оплатить клининговые услуги можете любым удобным для вас способом.

 
 
Новости
Отзывы
Руслан и Ира
Делали ремонт в коттедже. После ремонта нужно было как-то привести все в порядок, больно много пыли, мусора и прочей строительной грязи накопилось. Заказали уборку. За день умельцы сделали из нашего заваленного строительной пылью коттеджа сияющий и уютный уголок, мы будто зашли в другой дом. На все виды загрязнений у сотрудников "Острова Чистоты" нашелся выход, средства все профессиональные, мы пробовали сначала устранить сами, у нас не вышло.Спасибо!
Филипп
Обратился в компанию "Остров Чистоты" по рекомендации друзей. Постоянная занятость моя и супруги не позволяет нам качественно произвести уборку, мы могли ее только начать). Качественно выполнили генеральную уборку 3-х комнатной квартиры, даже придраться не к чему, сотрудники действительно профессионалы. Оформили договор на постоянное обслуживание.
Дима и Юля
Проводили большой семейный праздник в квартире. После мероприятия нужна была генеральная уборка - обратились сюда. В назначенное время прибыли уборщики, оперативно привели квартиру в идеальное состояние, убрали весь мусор, вымели, почистили, будто бы в квартире ничего и не происходило накануне. Спасибо большое! Вы молодцы!
Мы ждём Вас по адресу:
Россия, 117042, г. Москва, Чечерский пр-д, дом 48